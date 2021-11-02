В Бурятии оштрафовали депутата, избившего школьника

Кяхтинский районный суд Республики Бурятия назначил заместителю председателя районного совета депутатов Виктору Анчикову штраф в размере 5 тысяч рублей за нанесение побоев школьнику. По данным следствия, обвиняемый, будучи ещё директором школы, 14 октября избил учащегося во время урока математики, пишет «МК в Бурятии».

Как утверждает потерпевший, учитель ударил его лбом о парту, затем схватил за руку, волоком потащил к проходу и бросил на стулья задней парты. У мальчика были выявлены ссадины, гематомы на левой руке, а также шишка на лбу.

Повреждения на теле ученика зафиксировала школьная медсестра, сделав запись в журнале.

В свою очередь Анчиков заявил, что не бил школьника, а всего лишь пересадил его за другую парту, потому что он «хрюкал», баловался, плевался и никак не реагировал на его замечания. Зафиксированные повреждения у подростка он объяснил конфликтными отношениями со школьной медсестрой, которая, по его словам, «сама неоднократно нарушала трудовую дисциплину».