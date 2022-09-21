В Бурятии опровергли слухи о массовом отъезде россиян в Монголию

Фото: shutterstock

Жители Кяхтинского района Бурятии, расположенного на границе с Монголией, опровергли слухи о массовом отъезде россиян в эту страну. По их словам, на КПП в Кяхте в текущий момент наблюдается самая обычная обстановка, а ажиотажа на границе не происходит, сообщает «МК в Бурятии».

Только что сходил, посмотрел на КПП, живу тут рядом. Несколько легковых стоит, фуры дальнобойщиков, никакого ажиотажа нет. Для международного пункта пропуска, работающего круглосуточно, транспорта даже маловато, — рассказал житель Кяхты.

21 сентября на различных медийных ресурсах республики Бурятия появились сообщения о массовом отъезде жителей региона в Монголию. Авторы таких сообщений связали это с объявлением частичной мобилизации в России.

Ранее сообщалось, что на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты. Большинство билетов можно купить на дату не ранее пятницы, 23 сентября.

В свою очередь российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации в России введено не было. Такое заявление последовало после информации о том, что «Аэрофлот» якобы прекратил продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет без справки из военкомата.