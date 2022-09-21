Жители Кяхтинского района Бурятии, расположенного на границе с Монголией, опровергли слухи о массовом отъезде россиян в эту страну. По их словам, на КПП в Кяхте в текущий момент наблюдается самая обычная обстановка, а ажиотажа на границе не происходит, сообщает «МК в Бурятии».

Только что сходил, посмотрел на КПП, живу тут рядом. Несколько легковых стоит, фуры дальнобойщиков, никакого ажиотажа нет. Для международного пункта пропуска, работающего круглосуточно, транспорта даже маловато,рассказал житель Кяхты.

21 сентября на различных медийных ресурсах республики Бурятия появились сообщения о массовом отъезде жителей региона в Монголию. Авторы таких сообщений связали это с объявлением частичной мобилизации в России.

Ранее сообщалось, что на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты. Большинство билетов можно купить на дату не ранее пятницы, 23 сентября.

В свою очередь российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации в России введено не было. Такое заявление последовало после информации о том, что «Аэрофлот» якобы прекратил продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет без справки из военкомата.