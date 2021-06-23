Власти Бурятии объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля

В Бурятии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом вводится локдаун сроком на две недели — с 27 июня по 11 июля. Власти решили, что эти дни будут нерабочими. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Режим нерабочих дней введён в республике Бурятия с 27 июня по 11 июля, — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

В указанный период будет приостановлена работа всех предприятий. Исключение делается для магазинов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, аптек, общественного транспорта, СМИ и служб жизнеобеспечения.

В оперштабе пояснили, что эпидемиологическая обстановка в республике ухудшается на протяжении последних пяти недель. Жёсткие ограничения вводятся с целью переломить ситуацию.

За минувшие сутки в Бурятии выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек. Всего в республике с начала пандемии заболели 42,4 тысячи жителей. Из них выздоровели 40,1 тысячи и 1066 умерли.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают вопрос введения локдауна на федеральном уровне. В регионах соответствующее решение должно приниматься местными властями в рамках особых полномочий.