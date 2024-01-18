В Бурятии обокравший пенсионерку вор вернул ей «сдачу» в галошу

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В Бурятии местный житель похитил у пенсионерки сбережения в размере 89 тысяч рублей, из которых потратил лишь 23 тысячи, а оставшиеся деньги подбросил в галошу женщины, сообщает «МК в Бурятии». В результате Баргузинский районный суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно.

Как пишет издание, мужчина пробрался в дом к бабушке своей сожительницы, где похитил банку со сбережениями пожилой женщины. После этого он потратил часть денег, а «сдачу» в размере 66 тысяч рублей вернул хозяйке, подкинув ночью сверток с деньгами ей в галошу. Пенсионерка обнаружила пакет утром, когда стала одевать галоши, чтобы выйти на улицу.

Хозяйка денег на судебном заседании рассказала, что после этого обнаружила пропажу банки со сбережениями, и сразу же заподозрила в их похищении сожителя своей внучки. Пенсионерка уточнила, что мужчина никогда ей не нравился, поскольку злоупотреблял спиртными напитками.

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