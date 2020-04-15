В Бурятии начали брать анализы на коронавирус у бомжей

https://static.news.ru/photo/4bbf0b14-7f24-11ea-9195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Бурятии всерьёз занялось проблемой здоровья лиц без определённого места жительства в период распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящий момент Министерство социальной защиты республики отправило с улиц в центр адаптации «Шанс» 70 бездомных, где у каждого из них берут анализы на COVID-19.

На содержание бомжей из бюджета республики выделили 450 тысяч рублей. В центре адаптации для них создали все условия, необходимые для соблюдения карантина. Каждый прибывший в шанс бездомный сначала сдаёт анализы на коронавирус, после чего изолируется в отдельном помещении. Каждый день сотрудники «Шанса» проверяют у бомжей температуру.

В Минсоцзащите также отметили, что восемь женщин без определенного места жительства в данный момент разместили в приюте «Надежда» на базе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Там также введены меры по самоизоляции, сообщает «МК в Бурятии».

В настоящий момент в России зарегистрировано 24490 случаев коронавирусной инфекции (3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели, скончались 198 человек. В Москве 14776 (1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, одна из наиболее уязвимых категорий лиц в условиях распространения коронавируса — бездомные люди. Более 64 тысяч человек не могут самоизолироваться, так как не имеют определённого места жительства. Благотворители просят власти последовать примеру Европы и переоборудовать зоны общего пользования под нужды россиян, которые остались без крова. Между тем неблагоприятная эпидемиологическая ситуация может подтолкнуть некоторых бездомных к тому, чтобы изменить своё положение в обществе, считают эксперты.