В Бурятии началась реконструкция республиканской библиотеки за 594 млн

https://static.news.ru/photo/cd0226be-a81b-11ea-9faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: egov-buryatia.ru

Реконструкция старого корпуса Национальной библиотеки Бурятии началась в Улан-Удэ. Работы займут два года и обойдутся в 594 миллиона рублей, уточнил глава республики Алексей Цыденов.

Новый корпус открылся 6 июня, его возведение обошлось в 615 миллионов. После реконструкции всего комплекса мощность книгохранения увеличится с 500 тысяч до 1,5 миллиона единиц.

По информации правительства республики, в новом корпусе разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, сектор оцифровки и отдел редкой книги.

Открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии и бурятского языка. Нам дорого наше уникальное наследие во всём его многообразии, — заявил президент Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия.

Как писал NEWS.ru, Путин удивился тому, что строительство обошлось в 615 миллионов, а не в выделенный федерацией миллиард рублей. Цыденову пришлось объяснить главе государства, что в 2020–2021 годах запланирована реконструкция старого корпуса библиотеки.