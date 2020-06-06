В Бурятии началась реконструкция республиканской библиотеки за 594 млн

Реконструкция старого корпуса Национальной библиотеки Бурятии началась в Улан-Удэ. Работы займут два года и обойдутся в 594 миллиона рублей, уточнил глава республики Алексей Цыденов.
Новый корпус открылся 6 июня, его возведение обошлось в 615 миллионов. После реконструкции всего комплекса мощность книгохранения увеличится с 500 тысяч до 1,5 миллиона единиц.
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Открыты самые широкие перспективы для просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии и бурятского языка. Нам дорого наше уникальное наследие во всём его многообразии, — заявил президент Владимир Путин во время телемоста по случаю открытия.
Как писал NEWS.ru, Путин удивился тому, что строительство обошлось в 615 миллионов, а не в выделенный федерацией миллиард рублей. Цыденову пришлось объяснить главе государства, что в 2020–2021 годах запланирована реконструкция старого корпуса библиотеки.
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