В Бурятии началась перепись косолапых В Забайкальском национальном парке в Бурятии пересчитают бурых медведей

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

В Забайкальском национальном парке в Бурятии начался ежегодный учет бурых медведей. Методика основывается на привычке животных выходить весной на берег Байкала в поисках пищи, сообщили «МК Бурятии» в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». На первом этапе специалисты считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию, учитывая встреченных особей.

Как пояснили сотрудники учреждения, погода в апреле позволяет вести визуальный подсчет зверей на снегоходе со льда Байкала. После таяния льда учетчики пересаживаются в лодки.

По словам участкового государственного инспектора оперативной группы «Хиус» Евгения Батурина, специалисты уже встретили шесть медведей. Окончательные результаты «медвежьей переписи» будут опубликованы после завершения второго этапа и обработки полученных данных.

Ранее в Росприроднадзоре напомнили, что делать при встрече с медведем. Человек не должен провоцировать животное, нужно сохранять спокойствие и не делать резких движений. Если медведь не проявляет признаков агрессии, можно осторожно начать уходить в сторону, не поворачиваясь к хищнику спиной. Также нельзя приближаться к медвежатам, чтобы не навлечь на себя гнев медведицы, которая находится поблизости, а по лесу следует передвигаться группами, громко разговаривая.