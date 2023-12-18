В Бурятии не стали арестовывать мужчину, угрожавшего девочке ножом В Северобайкальске нашли мужчину, угрожавшего ножом девочке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В бурятском городе Северобайкальск задержали мужчину, которого подозревают в нападении на школьницу, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Инцидент попал на видео с камер внешнего наблюдения. По словам пострадавшей девочки, мужчина подошел к ней с просьбой показать дорогу, но тут же подставил к шее нож. Девочка смогла вырваться.

По данным Telegram-канала «MVP г. Северобайкальск», девочка учится в шестом классе. Мужчину нашли по камерам. Канал утверждает, что сейчас подозреваемого отпустили, а делом занимается местное управление СКР. Официально республиканский Следком не подтверждал эту информацию. По данным Babr Mash, возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.

В сообществе «Услышано в Северобайкальске» в соцсети «ВКонтакте» местные жители опознали мужчину и возмутились, что его не заключили под стражу. Некоторые утверждают, что мужчина из соседнего рабочего поселка Нижнеангарска.

В октябре житель Нижнего Новгорода вооружился бейсбольной битой и вышел во двор, где на велосипедах катались дети 11 лет. Увидев взрослого, ребята испугались и попытались скрыться, но мужчина успел настичь одного из них и ударить.