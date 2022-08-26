В Бурятии младенец умер после прививок

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В Улан-Удэ трехмесячный ребенок умер после прививок от коклюша и дифтерии, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». Отец мальчика рассказал, что после вакцинации у младенца резко поднялась температура, ставшая, по предварительным данным, причиной гибели.

По словам родителя, незадолго до вакцинации у мальчика диагностировали ОРВИ. Когда младенец уже шел на поправку, пришло время делать плановые прививки от коклюша и дифтерии.

В поликлинике предупредили родителей, что из-за вакцинации может подняться температура, врач посоветовала в этом случае дать мальчику ибупрофен, после чего отпустила семью домой. В тот же вечер ребёнок умер.

Отец сообщил, что судмедэкспертиза якобы не смогла установить точную причину смерти. По мнению родителя, медики «хотят списать все на маму, которая дала ребёнку ибупрофен», а в больнице «началась суета с заметанием следов».

По факту смерти младенца Минздрав проводит служебную проверку: ведомство запросило различные документы. По предварительным данным, прививки были сделаны по всем правилам, у всех детей, кто вакцинировался в этот же день, никаких побочных реакций не выявили. В Минздраве уточнили, что в течение 10 дней будет проведена экспертиза, которая установит точную причину смерти.

В сентябре 2021 года В Санкт-Петербурге младенец умер после визита в больницу. Мальчик, родившийся от ВИЧ-положительных родителей, погиб после того, как врачи во время операции забыли у него в легком иглу.