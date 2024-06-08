В Бурятии альпинист сорвался с 20-метровой высоты и выжил

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Альпинист сорвался с 20-метровой высоты в горах Тункинского района на границе Бурятии и Иркутской области и выжил, сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Предположительно, он сломал обе ноги. Для спасения пострадавшего задействовали вертолет Ми-8 МЧС России.

По данным ведомства, 36-летний мужчина получил травму в районе пика Братчанка. Рядом с ним находятся еще четыре альпиниста. Они доставят пострадавшего до зимовья «Надежды», где будут ждать спасатели.

Ранее советский и российский альпинист, покоритель Эвереста в 1995 году Владимир Шатаев рассказал, что застрявшие в «зоне смерти» на Эвересте туристы подвергаются реальной опасности, так как существует риск нехватки кислорода для каждого из них. Шанс погибнуть в таких условиях равен 90%, отметил он. Альпинист вспомнил, как на высоте 8300 метров спортсмены начали применять кислород, а сегодня, по его словам, баллоны пускают в ход с базового лагеря.