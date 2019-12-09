https://static.news.ru/photo/d32602a4-1a72-11ea-8b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krompolc Roman/CTK/Global Look Press

Памятник рыбке сорожке хотят открыть в посёлке Корсаково Кабанского района Бурятии к 9 мая 2020 года. Она спасла местных жителей от голода в годы Великой Отечественной войны.

На берегу, где есть скамейка с беседкой, будет установлен небольшой камень, в нём сделана ниша в виде рыбной сетки, где разместится сорожка, — приводит « МК в Бурятии » слова архитектора Вячеслава Бухаева.

Бухаев является автором памятника Ивану Тургеневу в Баден-Бадене, Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге, памятника Сергею Рахманинову в Тамбове, надгробия на могиле Бориса Немцова в Москве, памятника Сергею Довлатову в Петербурге и многих других.

Ранее NEWS.ru писал о торжественной церемонии закладки первого камня в фундамент памятника, посвящённого подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, которая состоялась в Иерусалиме. Вместе с ним была заложена и капсула с землёй с Пискарёвского мемориала в Санкт-Петербурге. Памятник появится в следующем году, к 75-летию Победы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пригласил президента РФ Владимира Путина на церемонию его открытия. Тот приглашение принял.