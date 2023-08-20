В Бурятии изменили схему движения поездов по БАМу из-за аномальных дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После приостановки сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии изменилась схема движения поездов, сообщила пресс-служба РЖД. Поезда, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында — Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера будут задействованы автобусы.

Составы, следующие в другом направлении, переформировываются на станции Северобайкальск и затем направляются по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу.

В Бурятии река Холодная ранее размыла часть железнодорожных путей на перегоне Холодная — Нижнеангарск. Сотрудники РЖД были вынуждены чинить повисшие в воздухе над бурлящей водой шпалы. В районе введен режим ЧС, поезда остановлены.

Глава республики Алексей Цыденов заявил в Telegram, что накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожное полотно, движение поездов остановлено. Он назвал примерную дату окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа.

Цыденов подчеркнул, что уровень воды идет на спад, вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой планируется перевозить пассажиров, следующих по БАМу.