В Бурятии из-за паводка подтопило жилые дома, людей эвакуировали Цыденов: из Иволгинского района Бурятии эвакуированы 22 человека из-за паводка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале сообщил, что проблемы паводков добрались до региона. По его данным, подтоплены 11 домохозяйств. Он также выразил надежду, что проблемы будут в гораздо меньших масштабах, чем на уральских территориях. Руководитель субъекта федерации заявил об эвакуации 22 человек.

В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых шесть детей. Два человека размещены в ПВР (Гурульбинская СОШ), — отметил глава республики.

По его информации, на месте работают спасатели, спецтехника, аэролодка, автобусы и опер-группа МВД России. Цыденов объяснил, что паводок вызвал затор льда на Селенге. Глава региона добавил, что 15 апреля состоится его плановый подрыв силами саперов Восточного-военного округа и МЧС.

13 апреля в селах Межборное, Утятское и Нагорское в Курганской области началась превентивная эвакуация населения в связи с тем, что к данным населенным пунктам подошла вода в результате аномальных паводков. Власти призывали людей немедленно покинуть дома и взять с собой документы.

В Оренбургской области была объявлена полная эвакуация жителей поселка Газодобытчиков. Людей эвакуировали в связи с угрозой прорыва дамбы.

Дамба в Орске, прорвавшаяся 5 апреля, на деле является земляным валом, заявлял министр строительства России Ирек Файзуллин. Глава ведомства выразил уверенность, что она не может стоить 1 млрд рублей.