В Бурятии эвакуировали магазин из-за игрушки «Осторожно, новости»: в Бурятии эвакуировали магазин из-за игрушки в украинском костюме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в бурятском поселке Селенгинск эвакуировали магазин из-за игрушки. Это была овечка в национальном украинском костюме с кнопкой, запускающей песню «Несе Галя воду». После проверки в игрушке не нашли взрывчатки или опасных веществ.

Канал отмечает, что местная жительница Валентина Б. нашла игрушку на улице и принесла ее в магазин, после чего опубликовала фотографию овечки в мессенджере, чтобы найти ее владельца. Игрушка вызвала подозрения, из-за чего магазин эвакуировали, на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и ОМОНа.

Ранее в Латвии местную жительницу возмутил игрушечный тигренок с буквой Z на животе. Игрушка висела на лобовом стекле городского автобуса. Женщина по имени Раса написала донос на водителя на популярной в стране платформе «Доска жалоб». Она заявила, что в шоке от водителей, которые не только не говорят на латышском языке, но и демонстрируют символы, связанные со специальной военной операции на Украине, которую проводит Россия.

При этом не все пользователи платформы поддержали женщину. Так, один из них предположил, что водитель мог родиться в год тигра, а его имя начинается с Z. Некоторые отметили, что многие латвийские топонимы также начинаются с этой буквы. Один из комментаторов призвал женщину лечиться от паранойи и не устраивать провокаций.