В Бурятии декоративным лошадям вставили в спины иглы из-за вандалов

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Власти Улан-Удэ решили вставить иглы в декоративные кусты в форме лошадей, чтобы пресечь попытки местных жителей оседлать их для фото, сообщает «Байкал Daily». Мэрия столицы Бурятии оповестила об ограничительных мерах, поставив рядом предупредительные таблички.

Уважаемые горожане, будьте осторожны, в седле острые иглы! — гласит надпись на табличке.

Отмечается, что горожане то и дело взбирались на кустарниковые конструкции, чтобы сделать эффектные фото. Однако декоративные лошади не предназначены для этих целей, пояснили в мэрии. Кони сверху отделаны специальным покрытием, фигуры можно трогать руками, но залезать на них нельзя, предупредили в мэрии.

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