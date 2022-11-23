В Бурятии четырехлетняя девочка ушла из дома и замерзла насмерть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии четырехлетняя девочка ушла из дома в легкой одежде и умерла из-за переохлаждения, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Возбуждено уголовное дело, сотрудники ведомства проводят расследование случившегося.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в одном из сел Кижингинского района. Девочка жила в многодетной семье. Вечером 21 ноября мать уложила всех спать, после чего уснула и сама. Пропажу дочери она обнаружила лишь около 02:00. Вместе со старшими детьми она отправилась на поиски. Обнаружить ее удалось лишь под утро — та лежала на земле в легкой одежде. На место была вызвана скорая помощь, однако врачи не успели помочь ребенку.

Следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что при пропаже близкого человека нужно сразу позвонить в 112 и затем в полицию. Также нужно немедля обратиться в поисковый отряд в соответствующем регионе, поскольку от оперативности зависит жизнь пропавшего.

Он добавил, что нужно самим помогать поискам: звонить знакомым, проверять самые маловероятные варианты. Также необходимо рассказать об обстоятельствах пропажи максимально подробно, ничего не скрывая, предупредил Сергеев. А вот обращаться к экстрасенсам он не советует: за 11 лет поисков ни одного успешного случая председатель отряда не видел.