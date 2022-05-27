В Бурятии 31 человек отравился школьным чаем

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Селенгинском районе Бурятии 17 детей и 14 взрослых попали в больницу с кишечным отравлением, сообщает местное отделение СК России. Отмечается, что люди начали жаловать на острую боль в животе после школьного чаепития. Следственный комитет инициировал расследование по факту произошедшего.

Симптомы заболевания стали проявляться после чаепития в школе, организованного в связи с окончанием учебного года, — сообщили в региональном СУ СК России.

В городе Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае годовалые двойняшки умерли от отравления неустановленным ядом. Как именно он попал в организм детей, пока неизвестно. Мать двойни подозревает, что отравляющее вещество могло быть на новых детских комбинезонах, которые она приобрела в тот день.