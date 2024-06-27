В Бурятии 110-летняя китаянка получил вид на жительство

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сотрудники миграционного управления вручили 110-летней гражданке Китая по имени Биньба вид на жительство без срока действия, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на представителей республиканского отделения МВД. Женщина решила самостоятельно посетить подразделение, уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции в Бурятии пожелали ей здоровья и долгих лет жизни. Согласно имеющимся данным, Биньба родилась в селе Адуун-Шуллун Забайкальского края в феврале 1914 года, где ее родители вели крестьянское хозяйство. Спустя 10 лет семья решила переехать в Китай. Женщина смогла вернуться на родину только в 2009 году вместе с сыном и невесткой. Она переехала в Улан-Удэ, где получила разрешение на временное проживание в стране, а после — вид на жительство, которое теперь не имеет срока действия

Нутрициолог Мария Гоман ранее отметила, что способами продлить срок жизни могут стать средиземноморская диета и здоровый сон. По ее словам, такой рацион включает в себя зеленые овощи, фрукты и злаки, но полностью исключают различные сладости.

Долгожитель из США, 105-летний Лаверн Бизье, прежде заявил, что молочный шоколад помог достичь ему столь преклонного возраста. Американец хоть и отличается отменным здоровьем, но несколько лет назад решил отказаться от прав на вождение транспорта.