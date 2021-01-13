В Буйнакске после массового отравления закрыли детские сады

https://static.news.ru/photo/f6ca29c6-559d-11eb-84f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Буйнакске на десять дней закрыли детские сады. Такое решение принял оперативный штаб после массового отравления.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Местным жителям было также рекомендовано не пользоваться водопроводной водой. Власти организовали доставку воды водовозами.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Первоначально в числе пострадавших были 34 ребёнка в возрасте от 2 до 13 лет. Предполагается, что причиной отравления могла стать водопроводная вода.

В связи с массовым пищевым отравлением детей следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело. По предварительным данным, пострадал 71 человек. Из них — 61 ребёнок.

По данным оперативников, с 9 по 12 января 2021 года в Детскую городскую больницу обратились 55 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. Всем поступившим в лечебное учреждение оказывают помощь.

Сотрудники Буйнакской ЦРБ диагностировали у потерпевших острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага, писал NEWS.ru.