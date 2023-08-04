В бухту Новороссийска буксируют накренившийся корабль «Военный обозреватель»: в бухту Новороссийска буксируют накренившийся десантный корабль

Фото: Пресс-служба Минобороны/РИА Новости

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в бухте Новороссийска происходит буксировка накренившегося судна. По информации канала, вероятно, речь идет о большом десантном корабле «Оленегорский горняк». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 4 августа атаку украинских надводных беспилотников отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что буксируемое судно могло получить повреждения из-за детонации атаковавшего его беспилотника.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что Вооруженные силы России успешно отразили атаку двух надводных беспилотников ВСУ в акватории Новороссийска. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на месте ЧП работают сотрудники специальных и экстренных служб. Кондратьев выразил благодарность военным морякам за их труд.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что атака Вооруженных сил Украины на военную базу в Новороссийске была успешно отражена кораблями Черноморского флота. Реакцию военнослужащих на нападение он назвал моментальной.