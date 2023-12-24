В Брянской области заявили об обстреле села Губернатор Брянской области Богомаз заявил об обстреле ВСУ села Зерново

Фото: МО Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале, что ВС Украины обстреляли село Зерново в Суземском районе. По его словам, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов. Информация о пострадавших уточняется.

Под обстрелом украинских террористов село Зерново Суземского района. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте дежурят бригады скорой помощи и оперативные службы, — написал он.

Позже он добавил, что, по уточненным данным, по селу Зерново ВСУ произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. При этом была частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.

Утром 21 декабря губернатор Брянской области сообщил о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ. Беспилотник нейтрализовали на территории Суражского района. Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал, объект никаких повреждений не получил.

Позднее Telegram-канал SHOT написал, что украинский дрон пытался подорвать нефтепровод «Дружба». По информации канала, обломки беспилотника ВСУ были обнаружены в лесу возле нефтемагистрали на территории Новозыбковского района. Минобороны эту информацию не комментировало.