В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину ФСБ задержала в Брянской области россиянина, хотевшего примкнуть к ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Брянской области задержан мужчина при попытке выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Обвиняемый инициативно установил контакт с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления и участия в ее деятельности, — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе масштабной операции сотрудников полиции в разных регионах России были задержаны девять человек по подозрению в финансировании ВСУ путем мошенничества в отношении россиян. Предварительный ущерб от действий злоумышленников оценивается в сумму, превышающую 50 млн рублей.

Отмечается, что мошенники под любыми предлогами убеждали граждан РФ брать кредиты и переводить им все деньги, включая накопления. После этого путем шантажа и других уловок жертв вынуждали переехать в другие города или регионы и не выходить на связь с родственниками.

Также 13 мая ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене. По версии следствия, фигурант переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, который приобретает для ВСУ бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты.