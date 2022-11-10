В Брянской области восстановили подачу электричества после подрыва ЛЭП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высоковольтные линии электропередач

В Климовском районе Брянской области восстановлено электроснабжение после подрыва опоры линии электропередач, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, подача энергии осуществляется с резервной линии.

В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена, — написал глава региона.

Накануне сообщалось, что в Брянской области неизвестные сбросили с коптера взрывное устройство, предположительно гранату ВОГ-17, на позиции УФСБ. Позиции были ложными, поэтому планы преступников провалились. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий рассказал, что Киев намеревался забросить диверсантов в российские регионы для нанесения ударов по инфраструктуре. По его словам, речь идет о подготовке терактов в Брянской, Курской и Белгородской областях.