В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина Богомаз: жительница поселка Суземка получила ранение из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница поселка Суземка в Брянской области получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Он добавил, что во время атаки частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. При этом было нарушено электроснабжение.

Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

21 декабря губернатор Брянской области сообщил о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ. Беспилотник нейтрализовали на территории Суражского района. Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал, объект никаких повреждений не получил.

Власти Брянской области ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в Погарском районе, который накануне подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В общей сложности украинская армия выпустила по селу Чаусы восемь снарядов из реактивных систем залпового огня. Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадали двое мирных жителей и погибли 10 коров.