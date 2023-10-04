В Брянской области уничтожили украинский беспилотник Богомаз: украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз.

Он добавил также, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Губернатор поблагодарил силы ПВО за работу.

Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на 3 октября регион пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 3 октября написал, что в регионе сработала система противовоздушной обороны, сбиты воздушные цели. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.