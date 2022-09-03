В Брянской области сообщили об обстреле со стороны Украины Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны Украины

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Утром со стороны территории Украины начался обстрел села Кистер Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки был повреждены линии электропередачи и дорожное полотно.

Сегодня утром со стороны территории Украины был произведён обстрел села Кистёр Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна, — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что среди населения пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Предполагается, что после проверки безопасности нахождения на территории бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.

Регион уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. За первые два месяца лета на нее было совершено несколько атак. В июне Богомаз заявил, что по селу Займище нанесли удар ракетой «Точка-У». В результате атаки пострадали шесть человек.