Село в Брянской области попало под обстрел ВСУ Богомаз: ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, после атаки произошло возгорание хозяйственной постройки, пострадавших нет.

ВСУ совершили обстрел села Случевск Погарского района. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственной постройки, — написал Богомаз.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали военную базу в Новороссийске. По словам мэра города Андрея Кравченко, украинские беспилотники были успешно уничтожены кораблями Черноморского флота «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Глава Новороссийска поблагодарил военных моряков за высокую оперативность и защиту города.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев также подтвердил успешное отражение атаки двух надводных беспилотников ВСУ в акватории Новороссийска. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают сотрудники экстренных служб. Позднее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российский десантный корабль Черноморского флота «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате атаки ВСУ на военную базу в Новороссийске. По его словам, нападение украинских дронов свидетельствует о необходимости отрезать Украину от Черного моря. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.