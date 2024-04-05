В Брянской области сообщили о последствиях обстрела поселка Суземки Богомаз: три человека пострадали при обстреле ВСУ в Брянской области

Фото: МО Украины

В результате обстрела ВСУ по поселку Суземки Брянской области пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, при ударе украинских военных повреждены несколько зданий и автомобилей.

По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены административное здание, храм, несколько легковых автомобилей. Обследование территории, подвергшейся обстрелу, продолжается, — сообщил он.

По словам губернатора, сейчас уточняются данные о последствиях удара ВСУ по территории области. На местах прилетов работают оперативные и экстренные службы, информация о погибших не поступала.

Ранее в Ростовской области сообщили о массированной ночной атаке украинских БПЛА, в которой были задействованы десятки дронов. По словам губернатора региона Василия Голубева, никто из местных жителей не пострадал, однако порядка 600 человек остались без света. Он уточнил, что подстанции в Морозовском районе нанесен незначительный ущерб, восстановительные работы находятся на финальном этапе.