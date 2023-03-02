Авторами фейков о десятках диверсантов под Брянском могли быть агенты ВСУ SHOT: авторами фейков о десятках диверсантов под Брянском могли быть агенты ВСУ

Заявления от лица жителей Брянской области о десятках диверсантов, подрывах инфраструктуры и множестве заложников мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в администрации области. По его данным, это было сделано, чтобы создать панику и запутать ведомства.

Заявления в экстренные службы якобы от лица местных жителей о «десятках диверсантов», «подрывах инфраструктуры» и «множестве заложников» мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ, — сказано в сообщении.

2 марта на территорию Брянской области пробралась украинская ДРГ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка.

Кроме того, ряд СМИ сообщали, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер. Уточнялось, что их могут удерживать в здании местного ДК. Позднее силовые структуры региона сообщили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами, информацию о взятии заложников в Сушанах местные власти не подтвердили.