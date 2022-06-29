В Брянской области сбили украинский беспилотник Губернатор Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Фото: Соцсети

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что в регионе удалось уничтожить украинский беспилотник. В своем Telegram-канале он написал, что аппарат несколько раз пытался атаковать село Случёвск в Погарском районе.

Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случёвск Погарского района, — написал Богомаз.

Губернатор отметил, что в ходе инцидента никто не пострадал, здания в Погарском районе не были повреждены.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Не так давно там нанесли удар по поселку Суземка. Как рассказал Богомаз, он наносился снарядами, которые на Украину поставляют западные страны. В целом по поселку были выпущены порядка 15 снарядов.