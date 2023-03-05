Антон Соловьев

В Брянской области рассказали о преступлениях диверсантов ВСУ Глава района Исаев: диверсанты в Брянской области стреляли из гранатомета по дому с детьми

5 марта 2023 в 15:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ситуация в Брянской области в связи с проникновением украинских диверсантов