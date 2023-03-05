Украинские диверсанты в Брянской области стреляли из гранатомета и автоматов по дому, где находилась женщина с детьми, сообщил РИА Новости глава Климовского района региона Александр Исаев. По его словам, жителям дома удалось убежать через окно. На место происшествия также прибыл губернатор Александр Богомаз.
Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, в последующем был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли, — рассказал Исаев Богомазу.
Глава региона также распорядился оценить ущерб, который был нанесен семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы.
2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.