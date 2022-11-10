В Брянской области 8 и 9 ноября прошли учения по гражданской и территориальной обороне, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. В них приняли участие все правоохранительные и силовые ведомства, органы исполнительной власти, местного самоуправления, спасательные службы гражданской обороны.
В ходе учений были отработаны мероприятия по гражданской обороне, включая оповещение органов управления и населения области о возможных опасностях, эвакуацию, приведение в готовность средств коллективной защиты и укрытие в них населения, а также мониторинг радиационно-химической обстановки.
Кроме того, на учениях отрабатывалась ликвидация ЧС техногенного характера на электроподстанции «Новобрянская», а также на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения в муниципалитетах.
Учитывая то, что наша Брянская область является приграничным регионом, считаю проведение таких учений крайне важным. Все цели и задачи, поставленные в ходе теоретической и практической части учений, выполнены в полном объеме, — написал Богомаз.
Ранее попавший в плен украинский военнослужащий рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы для нанесения ударов по инфраструктуре. По его словам, теракты намечались в Брянской, Курской и Белгородской областях.
В начале ноября в Брянской области в очередной раз продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Он будет сохраняться до 20 ноября.