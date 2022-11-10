В Брянской области прошли учения по гражданской и территориальной обороне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Брянской области 8 и 9 ноября прошли учения по гражданской и территориальной обороне, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. В них приняли участие все правоохранительные и силовые ведомства, органы исполнительной власти, местного самоуправления, спасательные службы гражданской обороны.

В ходе учений были отработаны мероприятия по гражданской обороне, включая оповещение органов управления и населения области о возможных опасностях, эвакуацию, приведение в готовность средств коллективной защиты и укрытие в них населения, а также мониторинг радиационно-химической обстановки.

Кроме того, на учениях отрабатывалась ликвидация ЧС техногенного характера на электроподстанции «Новобрянская», а также на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения в муниципалитетах.

Учитывая то, что наша Брянская область является приграничным регионом, считаю проведение таких учений крайне важным. Все цели и задачи, поставленные в ходе теоретической и практической части учений, выполнены в полном объеме, — написал Богомаз.

Ранее попавший в плен украинский военнослужащий рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы для нанесения ударов по инфраструктуре. По его словам, теракты намечались в Брянской, Курской и Белгородской областях.

В начале ноября в Брянской области в очередной раз продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Он будет сохраняться до 20 ноября.