В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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Власти граничащей с Украиной Брянской области приняли решение продлить действие высокого уровня террористической опасности на 15 суток, сообщается на сайте местного правительства. Впервые он был введен в регионе 11 апреля и с тех пор продлялся неоднократно.

В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии, губернатора на территории Брянской области с 14.00 часов 5 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

В обладминистрации призвали жителей с пониманием относиться к мероприятиям по обеспечению безопасности, которые проводятся правоохранительными органами, следить за новостями в СМИ и сообщениями на официальных сайтах госорганов, сообщать силовикам о совершенных или готовящихся преступлениях. Кроме того, местные власти напомнили о запрете полетов всех воздушных судов, а также квадрокоптеров.

Ранее стало известно, что в Брянской области произошел взрыв на железной дороге. В результате оказались повреждены пути, погибших и пострадавших не было. До этого глава региона Александр Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка. Повреждения получили два жилых дома.