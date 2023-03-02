В Брянской области опровергли данные об обстреле школьного автобуса

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Данные о том, что в Брянской области под обстрел со стороны украинских диверсантов попал школьный автобус, не соответствуют действительности. Об этом рассказала врио замгубернатора региона Елена Егорова. Она подчеркнула, что все школы в области находятся на дистанционном образовании. По словам чиновницы, украинские диверсанты не смогли проникнуть в учебные заведения, передает РИА Новости.

Не было там школьного автобуса. Нет детей в заложниках никаких, — сказала Егорова.

Она отметила, что школы на территории региона никак не затронуты.

Как стало известно ранее, в Россию проникли несколько десятков вооруженных диверсантов. По словам информированного источника, в Брянской области идет боевое столкновение, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Как говорит инсайдер издания Readovka, украинская ДРГ заняла сразу несколько жилых домов в селе Сушаны с населением 180 человек. В заложниках у украинских диверсантов в Брянской области находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей.

Ранее в региональные власти не подтвердили данные о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны.