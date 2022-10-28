В Брянской области объявили о завершении частичной мобилизации Губернатор Богомаз: частичная мобилизация в Брянской области завершилась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram объявил, что частичная мобилизация в регионе завершена. Он отметил, что задачи, поставленные Министерством обороны РФ, выполнены в полном объеме.

По данным Брянского областного военного комиссариата, задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом, Министерством обороны Российской Федерации по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока, — сообщил губернатор.

Глава Камчатского края Владимир Солодов 28 октября также сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации.

28 октября издание «Ведомости» сообщило, что частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе. При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации.

Источник в Минобороны пояснил, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который стартует 1 ноября.