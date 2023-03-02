В Брянской области не подтвердили информацию о взятии заложников в Сушанах Власти Брянской области не подтвердили информацию о взятии заложников в Сушанах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны, сообщает RT. Глава Новоропской сельской администрации, куда входит поселение, уточнил, что на месте работают пограничники и военные, в 18 км от Сушан наблюдаются проблемы со связью, однако о заложниках не сообщается.

Никто не говорил нам, что есть заложники, — заявил глава администрации.

Житель села Климово, которое в 25 километрах от Сушан, опроверг слух о захвате школы.

Звонили родственники оттуда — говорят, дом горит. Глава сельсовета по поселку пробежала, всем кричала, предупреждала: «Никому не открывайте!». А школы в Сушанах нет давно, из тех поселков детей в нашу школу возят, — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области. Позднее силовые структуры региона подтвердили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами.

По данным СМИ, среди заложников могут быть дети и местный фельдшер, их могут удерживать в здании местного ДК. Как сообщили в экстренных службах, несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. По информации источника Readovka, украинская ДРГ заняла сразу несколько жилых домов в селе Сушаны с населением 180 человек. Сообщалось, что в заложниках у украинских диверсантов находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей.