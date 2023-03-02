В Брянской области началось боестолкновение с украинскими диверсантами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Брянской области идет столкновение с украинскими диверсантами, сообщили ТАСС в силовых структурах. Собеседник агентства заявил, что ДРГ взяли в заложники жителей двух сел. Он отметил, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Readovka сообщает, что в Сушанах идет полномасштабный бой. Уточняется, что жители Сушан прячутся в подвалах и погребах. В Любечанах ДРГ держит заложников в магазине.

Telegram-канал Baza сообщает, что в Брянской области была взорвана электроподстанция и газовая подстанция. Очевидцы сообщают, что в Климовском районе слышна стрельба. Всех детей из школ в округе эвакуировали.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Повреждены два дома, о жертвах среди населения губернатор не сообщил. По информации канала Mash, ВСУ не менее часа обстреливали Ломаковку из минометов 120-го калибра. Местные жители спасались от атаки в подвалах.