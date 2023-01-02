В Брянской области локализовали пожар после удара беспилотника ВСУ Богомаз сообщил о локализации пожара на энергообъекте под Брянском после удара беспилотника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Климовском районе Брянской области локализовали пожар на энергообъекте после удара беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, районную больницу и школу-интернат подключили к резервным линиям. В ближайшее время энергетики приступят к восстановлению подачи электричества.

В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам, — написал губернатор.

Об атаке БПЛА ВСУ на Климовский район Брянской области Богомаз сообщил утром 2 января. В результате удара был поврежден один из энергообъектов региона. Пострадавших нет.

29 декабря Богомаз сообщил о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в небе над Клинцовским районом Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его данным, пострадавших не было. Один из фрагментов сбитой ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую быстро потушили сотрудники оперативных служб.