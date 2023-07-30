В Брянской области ликвидировали дрон-камикадзе ВСУ SHOT: дрон-камикадзе ВСУ ликвидировали в районе деревни Грудская в Брянской области

Фото: МО РФ

Боевая работа ЗРПК «Панцирь-С»

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе деревни Грудская Брянской области ликвидировали дрон-камикадзе ВСУ. По данным канала, беспилотник рухнул и сдетонировал, никто не пострадал, разрушения на месте падения БПЛА не зафиксированы. Минобороны РФ ситуацию не комментировало

Деревня Грудская располагается примерно в километре от границы с Украиной. SHOT пишет, что БПЛА сбили антидроновым ружьем.

Ранее Минобороны РФ заявило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Подмосковья, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити».

Кроме того, военное ведомство отметило, что Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Крым 25 беспилотниками. По информации ведомства, 16 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), остальные девять — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Девять украинских беспилотников не достигли целей и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. В результате пресеченной атаки украинских сил пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.