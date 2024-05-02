В бригаде ВСУ рассказали о понесенных под Часовым Яром потерях AP: в 67-й ОМБр ВСУ заявили о потере костяка бригады в боях под Часовым Яром

Фото: МО Украины

Подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ потеряли костяк формирования в боях у города Часова Яра, сообщило агентство Associated Press. Неназванный украинский боец рассказал изданию, что на этом направлении позициями солдатам служили ямы, которые едва позволяли спрятаться при артобстрелах.

По его словам, бригада понесла серьезные потери, в том числе и среди офицерского состава. На этом фоне военным пришлось оставлять позиции.

Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады, — сказал украинский военный.

Ранее депутаты Верховной рады Украины в условиях недостатка новобранцев в рядах ВСУ приняли закон об ужесточении норм мобилизации. При этом из документа были убраны положения о демобилизации, на основе которых военный при выполнении некоторых условий мог легально покинуть армию после нескольких лет службы.

По оценкам бывшего командующего сухопутными войсками ВС Польши генерала Вальдемара Скшипчака, украинская армия испытывает острую нехватку солдат. По его мнению, для продолжения вооруженного противостояния Киеву потребуется около 150–200 тысяч военнослужащих.