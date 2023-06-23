В Братске запретили работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Братске запретили работу кафе «Шаурму хочу», где более 100 человек отравились шаурмой, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своем Telegram-канале. Соответствующее решение вынес Братский городской суд.

По заявлению прокуратуры запрещено осуществление деятельности организации быстрого питания после массового отравления жителей Братска, — сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверку соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в заведении. По ее итогам были выявлены нарушения, которые создали угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных отравлений среди жителей города.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно 14 июня. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что общее количество пострадавших из-за некачественного продукта достигло 101 человека. По его словам, 22 человека из них — несовершеннолетние. При этом Кобзев отметил, что тяжелых случаев отравления выявлено не было, нескольких госпитализированных уже выписали из больницы.

Владельца заведения задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках дела из кафе были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана. Самих сотрудников кафе направили на бактериологическое исследование.