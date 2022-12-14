В Братске произошла масштабная авария на теплотрассе

Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото с места происшествия

Масштабная авария на теплосети, от которой получают тепло пять микрорайонов, произошла в Братске Иркутской области. Ограничения затронули 83 объекта, из них 14 — социальные учреждения. В домах, попавших под ограничения, проживают порядка 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В жилых домах и социально-значимых объектах в районе Центральный ограничено тепло- и горячее водоснабжение. На данный момент температура воздуха в городе составляет минус 30 градусов. Мэр города Сергей Серебренников сообщил в своем Telegram-канале, что жильцы домов без тепла не остались — оно подается по обратному трубопроводу.

Важно, что дома и учреждения от отопления не отключены, оно подаётся по обратному трубопроводу. Сильного понижения температуры в квартирах нет, — написал глава города, побывавший на месте аварии.

На месте происшествия работают коммунальные службы. Городскими властями принято решение остановить образовательный процесс в трех школах и одной гимназии, а также в восьми детских садах. Аварию планируется устранить в среду, 14 декабря.

На данный момент определено место порыва.

На месте работают все — управляющая компания, ремонтные службы, дорожные. Задействовано 8 единиц техники и 20 человек, — сообщил Сергей Серебренников.

По факту происшествия прокуратура города проводит проверку.

На место выезжал представитель прокуратуры г. Братска. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения энерго- и теплоснабжения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Абакане спасатели устранили аварию на трубопроводе, в результате которой более 70 тысяч жителей были отключены от центрального отопления. Температура воздуха в городе на момент происшествия составляла минус 22 градуса.