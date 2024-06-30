Крупный пожар вспыхнул на складе с древесиной в Братске МЧС: в Иркутской области пожарные тушат склад с древесиной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Братске Иркутской области днем 30 июня загорелся склад готовой продукции, сообщили в пресс-службе МЧС России. Судя по опубликованным кадрам, на площадке, которая занимает шесть тысяч квадратных метров, хранится древесина. Информация о пострадавших не поступала.

Сотрудники МЧС России тушат пожар в Иркутской области. В Братске горит склад готовой продукции на шести тысячах квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 26 специалистов и девять единиц техники, — сказано в сообщении.

В ночь на 30 июня в Нижнем Новгороде на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе загорелись некие емкости. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, огонь охватил цистерны с лакокрасочными материалами, внутри помещений также могли находиться газовые баллоны. Пострадавших в результате пожара нет.

До этого смертельный пожар произошел в жилом доме на Некрасовской улице в историческом центре Самары. В результате ЧП погибла семилетняя девочка. Огонь охватил лестничную клетку с первого по третий этаж. Жителей дома эвакуировали, им предложили разместиться в здании администрации Самарского района.