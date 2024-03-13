В Братске осужден убийца, спрятавший останки жертвы в разных частях города

Суд в городе Братске Иркутской области вынес приговор местному жителю за жестокое убийство и расчленение жертвы, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на информацию регионального управления СК РФ. При этом мужчина, пытаясь избавиться от улик, разложил останки убитого по пакетам и спрятал их в разных частях города.

По данным следствия, инцидент произошел в феврале прошлого года. 39-летний мужчина находился у себя дома вместе с 47-летним знакомым. В ходе возникшей ссоры хозяин квартиры схватил нож и ударил оппонента в грудь. От ран потерпевший скончался на месте. Убийца решил избавиться от тела, для чего расчленил его, завернул останки в мусорные пакеты и развез их по разным районам Братска. Также преступник замыл следы крови в квартире, а вещи, которые не отмывались, уничтожил.

Как пишет издание, останки погибшего обнаружили в конце апреля и в августе. Полиция и следователи вычислили и задержали подозреваемого, он был помещен под стражу. Суд приговорил убийцу к 9,5 годам лишения свободы. Полтора из них он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее священник храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского убил жену в городе Нижнекамске в Татарстане. Мотивом убийства стала ревность. Мужчина зарезал жену, расчленил, а затем спрятал голову в холодильнике, где ее нашли дети супругов. С 2019 года мужчина руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.