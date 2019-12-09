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В 2019 году цены на вторичную недвижимость выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тыс. человек. Самый заметный скачок цен произошёл в Воронеже (+17%), Владивостоке и Благовещенске (+16%).

Лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жильё на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. метр, что на 10% выше, чем за прошлый год, — цитирует «Коммерсант» исследование ЦИАН.

Главный научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич связывает повышение цен с неразвитостью жилищного рынка в этих регионах и с желанием многих жителей покинуть Дальний Восток.

В крупных городах Центрального федерального округа «вторичка» подорожала в среднем на 5%. Безусловным лидером стал Воронеж, где стоимость квартир за год увеличилась на 17%. Однако директор воронежского проекта Infoline Евгений Лавриненко считает, что реальных оснований для подорожания недвижимости нет, сделки заключаются с 20-процентным дисконтом.

В Сибири в лидеры вышли Новокузнецк и Братск (+14%), на северо-западе — Калининград (+8%), на Урале — Копейск и Новый Уренгой (+9%), на Северном Кавказе — Владикавказ (+15%), на юге — Сочи (+7%). В Москве и Санкт-Петербурге, не вошедших в исследование, динамика оказалась не такой заметной, годовой прирост цен составил 4,2% и 5% соответственно.

Как писал NEWS.ru, на московском рынке жилой недвижимости наблюдается покупательский спад. Меньше приобретается квартир как в строящихся домах, так и на вторичном рынке. В первую очередь это обусловлено ростом стоимости жилья, который достигает в среднем 7%. Помочь простимулировать рынок должно ипотечное кредитование и снижение банковских ставок.