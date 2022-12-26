В больнице имени Кончаловского в Зеленограде произошло короткое замыкание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больнице имени Кончаловского в Зеленограде произошло короткое замыкание, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. По данным экстренных служб, инцидент не привел к возгоранию. В пресс-службе уточнили, что обстановка в медучреждении спокойная.

Произошло короткое замыкание в электощитовой без последующего горения. Обстановка спокойная. Возгорания не было, — сообщили в МЧС.

В министерстве также сообщили о том, что из-за замыкания в больнице произошло задымление. Здание самостоятельно покинули около 40 человек, передает РИА Новости.

24 декабря стало известно, что в кемеровском доме престарелых произошел пожар, повлекший гибель 22 человек. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Позже обвиненного в халатности пожарного инспектора Романа Плета, ответственного за проверку социального приюта в Кемерово, где из-за пожара погибли 22 человека, отправили в СИЗО до 24 февраля. Срок заключения составит один месяц и 30 суток.