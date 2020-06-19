В больницах Орловской области закончились места для коронавирусных больных

https://static.news.ru/photo/5634253c-b248-11ea-81f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева заявила, что в больницах региона больше не осталось мест для пациентов, заражённых коронавирусом.

Как отметила Адоньева, которая заведует областным гепатологическим центром больницы имени Боткина, после проведения голосования по поправкам в Конституцию ситуация только ухудшиться.

В настоящее время, по её словам, у неё в больнице осталось только 20 коек, класть больных уже некуда.

У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет, — сказала она.

Инфекционист также добавила, что в России существует проблема со статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса, поскольку даже в разных регионах считают по-разному, пишут «Орловские новости».

Как писал NEWS.ru, в России за сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции COVID-19 из больниц выписаны 10 443 человека. Общее число исцелившихся за весь период эпидемии увеличилось до 324 406.

При этом, как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, выздоровевших в России за сутки больше, чем заболевших, которых зафиксировано 7972 человека. Из них 2610 случаев (32,7%) выявлены у так называемых контактных лиц. Явных признаков заболевания у этих людей не было.

Помимо этого, за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от COVID-19 скончался 7841 человек.