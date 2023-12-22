В больницах и поликлиниках Краснодарского края ввели масочный режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае на территории всех медицинских учреждений начал действовать обязательный масочный режим, сообщает пресс-служба администрации Кубани. По данным РИА Новости, меры введены на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

Маски должны будут использовать не только сотрудники медицинских учреждений, но и все посетители. Просим пациентов отнестись к этому с пониманием, — приводит пресс-служба слова первого заместителя главы регионального минздрава Ирины Вязовской.

Отмечается, что на зимний период в Краснодарском крае приходится пик заболеваемости. В связи с этим масочный режим будет действовать во всех больницах и поликлиниках.

Кроме того, в регионе проводится вакцинация от гриппа, в которой уже приняли участие более 3,1 млн человек. Тем, кто хочет привиться, но еще не успел это сделать, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Ранее Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова ввела масочный режим при проведении массовых мероприятий в регионе. Причиной также послужила вспышка заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом. Ответственность за обеспечение мер возлагается на руководителей организаций и учреждений.