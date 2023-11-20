Более чем в 280 населенных пунктах Омска пропал свет из-за непогоды Губернатор: 80 населенных пунктов Омска остаются без света из-за плохой погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске идет процесс восстановления электроснабжения в 80 населенных пунктах после непогоды, в области сейчас введен режим повышенной готовности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. В ходе экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям он подчеркнул, что за 19 ноября энергетикам удалось восстановить подачу электричества более чем в 200 населенных пунктах. Хоценко также уточнил, что на данный момент перебои со связью наблюдаются в 17 районах области.

За вчерашний день линии электропередачи были восстановлены в более 200 населенных пунктах. Сейчас работы продолжаются примерно в 80 населенных пунктах, — написал губернатор.

Некоторые регионы России 19 ноября подверглись урагану и осадкам. Больше всего пострадали города Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Порывы ветра достигали 35 м/с, шквальный ветер сносил крыши домов, деревья и переворачивал машины. Обесточены оказались в том числе населенные пункты. В Барнауле местные жители запечатлели на видео последствия разрушительного ветра. На кадрах видно поврежденные здания и автомобили.

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