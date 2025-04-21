В ближневосточной стране пропал мужчина, на которого напала акула В Израиле ведут поиск атакованного акулой пловца

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В Израиле ищут мужчину, пропавшего без вести после нападения акулы у берегов Хадеры, сообщает газета Israel Hayom. Пляж закрыт для посещения.

Полиция объявила, что пляж закрыт для посещения до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что акулы притягиваются к побережью Хадеры из-за теплой воды, сбрасываемой со станции Электрической компании Израиля. Станция использует морскую воду для охлаждения своих турбин, а нагретая вода сбрасывается обратно в море, что привлекает теплолюбивых хищников.

Ранее сообщалось, что акула напала на рыбака у берегов Хадеры в Израиле. Подобный инцидент стал первым за 75 лет. Атакованный хищной рыбой мужчина стал обороняться с помощью гарпуна и вышел из схватки невредимым.

До этого акула в Индонезии съела американскую туристку. 68-летняя женщина пропала во время дайвинга у острова Реонг. Ее унесло сильным течением, и гид не смог вытащить ее на лодку. Женщину искали восемь дней, после чего спасательную операцию прекратили. Через три дня была поймана акула, в желудке которой обнаружили останки в черном гидрокостюме, которые, предположительно, принадлежали пропавшей.

Также огромная тигровая акула набросилась на школьника с Ямайки, который занимался подводной охотой. Она откусила подростку голову.